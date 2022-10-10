Медведев раскрыл возможный ответ России на теракт на Крымском мосту Фото: REUTERS

Ответом Москвы на теракт на Крымском мосту может быть только прямое уничтожение террористов, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в интервью журналистке Надане Фридрихсон.

Он напомнил, что заказчиком и исполнителем преступления является киевский режим.

«Сомнений нет, да и не было. Все доклады и выводы сделаны. Ответом России на это преступление может быть только прямое уничтожение террористов. Так, как это и принято в мире. Именно этого ждут граждане России», — сказал Медведев.

Сайту KP.RU стали известны подробности теракта на Крымском мосту, организованного украинскими спецслужбами. По данным ФСБ, что на разных этапах подготовки теракта, в ней участвовали как граждане России, так и иностранных государств; Как стало известно спецкору "КП" Александру Коцу, взрывчатку отправили из Болгарии. Схема доставки выглядела так: взрывчатку замаскировали среди рулонов пленки - всего 22 поддона по 9 рулонов. По всей вероятности, ее уложили таким образом, чтобы не выявил осмотр с рентгеном. Подробнее читайте здесь.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.