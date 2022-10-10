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Политика10 октября 2022 2:55

Медведев раскрыл возможный ответ России на теракт на Крымском мосту

Медведев: ответом на подрыв Крымского моста может быть только уничтожение террористов
Владимир КРАСНОВ
Медведев раскрыл возможный ответ России на теракт на Крымском мосту

Медведев раскрыл возможный ответ России на теракт на Крымском мосту

Фото: REUTERS

Ответом Москвы на теракт на Крымском мосту может быть только прямое уничтожение террористов, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в интервью журналистке Надане Фридрихсон.

Он напомнил, что заказчиком и исполнителем преступления является киевский режим.

«Сомнений нет, да и не было. Все доклады и выводы сделаны. Ответом России на это преступление может быть только прямое уничтожение террористов. Так, как это и принято в мире. Именно этого ждут граждане России», — сказал Медведев.

Сайту KP.RU стали известны подробности теракта на Крымском мосту, организованного украинскими спецслужбами. По данным ФСБ, что на разных этапах подготовки теракта, в ней участвовали как граждане России, так и иностранных государств; Как стало известно спецкору "КП" Александру Коцу, взрывчатку отправили из Болгарии. Схема доставки выглядела так: взрывчатку замаскировали среди рулонов пленки - всего 22 поддона по 9 рулонов. По всей вероятности, ее уложили таким образом, чтобы не выявил осмотр с рентгеном. Подробнее читайте здесь.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.