WP: Саудовская Аравия помогает России сокращением добычи нефти

Саудовская Аравия помогла России, поддержав сокращение добычи нефти в рамках ОПЕК+ Фото: REUTERS

Решение Саудовской Аравии о сокращении добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+ помогает России продолжить спецоперацию на Украине и создает проблему Соединенным Штатам и их союзникам. Об этом пишет американское издание Washington Post.

"Это действие не только создаст экономические риски для США и Европы, но также затруднит им процесс введения запланированного потолка цен на экспорт российской нефти, который должен вступить в силу в декабре", - говорится в публикации.

Журналисты назвали это провалом внешней политики президента Соединенных Штатов Джозефа Байдена. По их оценке, это свидетельствует о том, что глава Белого дома так и не сумел склонить на свою сторону наследного принца Мухаммеда ибн Сальмана Аль Сауда, который продолжает поддерживать Москву.

Как ранее писал сайт KP.RU, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал решение ОПЕК+ сократить добычу нефти победой здравого смысла. По его словам, президенту России Владимиру Путину удалось наладить с другими нефтедобывающими странами - Саудовской Аравией и ОАЭ – отношения, которые основываются на взаимной выгоде и взаимном доверии.

Напомним, американский обозреватель Брайан Килмид пришел к выводу, что решение ОПЕК+ сократить добычу нефти шокировало Запад и привело к панике в Белом доме. Он также усомнился, что у Вашингтона есть какая-то реальная программа по выходу из сложившейся ситуации.