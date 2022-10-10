Fox News: в Белом доме началась паника на фоне решения ОПЕК+ Фото: Евгения ГУСЕВА

Решение ОПЕК+ сократить добычу нефти шокировало Запад и привело к панике в Белом доме, считает ведущий Fox News Брайан Килмид.

“В Белом доме наступило своего рода время паники. ОПЕК+ шокировал свободный мир внезапным сокращением добычи, которое определенно будет означать, что еще больше ваших денег, заработанных упорным трудом, будет расходоваться на отопление вашего жилья и на более высокие цены на бензин для вашего транспорта. И в том, и другом нет ничего хорошего”, — заявил телеведущий.

Он также усомнился, что у Белого дома есть какая-то реальная программа по выходу из сложившейся ситуации.

В июле 2021 года страны-участницы альянса ОПЕК+ договорились продлить соглашение об ограничении добычи нефти до конца 2022 года. Кроме того, министры членов альянса договорились повысить добычу нефти на 0,4 миллиона баррелей в сутки с августа 2021 года. Так уровень мировой добычи нефти составит два миллиона баррелей в сутки. Повышение одобрили все члены организации.

В начале сентября текущего года организация экспортеров нефти ОПЕК+ решила сократить добычу черного золота на 100 тысяч баррелей в сутки. Об этом говорится в официальном коммюнике альянса по итогам заседания членов организации.

Как писал сайт KP.RU, генеральный секретарь ОПЕК, представитель Кувейта Хайсам аль-Гайс заявил, что крупная мировая рецессия вряд ли наступит в скором времени, однако этой зимой может возникнуть энергетический кризис.