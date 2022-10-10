Рогов сообщил об ударах по военным объектам в подконтрольном Киеву Запорожье

Удары нанесены по объектам, которые используются в военных целях Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По военным объектам в подконтрольном Украине городе Запорожье нанесены удары. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в понедельник, 10 октября 2022 года.

"Были слышны как минимум четыре взрыва. Воздушная тревога заработала после второго из них, - написал чиновник в своем телеграм-канале. - Слышна работа ПВО. В нескольких районах города видны столпы дыма, а также пропало электричество".

По его словам, целями также стали объекты гражданской инфраструктуры, которые используются украинскими боевиками и западными наемниками в качестве военных баз либо мест хранения вооружения и боеприпасов.

Как ранее писал сайт KP.RU, на прошлой неделе колонна украинской военной техники уничтожена ударами артиллерии российских Воздушно-десантных войск. Видео с ударами по танкам, БМП и бронемашинам Вооруженных сил Украины продемонстрировало Минобороны России.

Напомним, в конце сентября министерство обороны РФ показало видео уничтожения позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) в лесополосе. Укрывшихся за деревьями боевиков и замаскированное вооружение, в том числе реактивную систему залпового огня "Град", обнаружили с помощью беспилотных летательных аппаратов.