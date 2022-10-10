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Политика10 октября 2022 6:27

Командир спецназа "Ахмат" дал совет добровольцам

Командир спецназа "Ахмат" посоветовал добровольцам не упускать трофейное оснащение НАТО
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов дал наставления добровольцам

Командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов дал наставления добровольцам

Фото: Кадр видео

Командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов выступил перед добровольцами, дав им несколько советов. Видео в своем телеграм-канале опубликовал глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.

В частности, Алаудинов обратил внимание на преимущество ведения боевых действий против войск, оснащенных вооружением НАТО.

"Когда на нас наступают отборные войска, у них бывает очень хорошее оснащение. Мужики, не упустите их! Пусть оно будет у вас", - заявил Алаудинов.

Напомним, Рамзан Кадыров сообщил, что 70 тысяч чеченских бойцов готовы присоединиться к тем 10 тысячам, которые сейчас выполняют задачи в зоне проведения спецоперации.

Как ранее писал сайт KP.RU, Рамзан Кадыров прокомментировал назначение Сергея Суровикина на должность командующего Объединенной группировки войск в районе проведения спецоперации (СВО). По его мнению, генерал армии сможет изменить в лучшую сторону ситуацию в зоне СВО, войска в надежных руках.