Командир спецназа "Ахмат" дал совет добровольцам

Командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов дал наставления добровольцам Фото: Кадр видео

Командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов выступил перед добровольцами, дав им несколько советов. Видео в своем телеграм-канале опубликовал глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.

В частности, Алаудинов обратил внимание на преимущество ведения боевых действий против войск, оснащенных вооружением НАТО.

"Когда на нас наступают отборные войска, у них бывает очень хорошее оснащение. Мужики, не упустите их! Пусть оно будет у вас", - заявил Алаудинов.

Напомним, Рамзан Кадыров сообщил, что 70 тысяч чеченских бойцов готовы присоединиться к тем 10 тысячам, которые сейчас выполняют задачи в зоне проведения спецоперации.

Как ранее писал сайт KP.RU, Рамзан Кадыров прокомментировал назначение Сергея Суровикина на должность командующего Объединенной группировки войск в районе проведения спецоперации (СВО). По его мнению, генерал армии сможет изменить в лучшую сторону ситуацию в зоне СВО, войска в надежных руках.