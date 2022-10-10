Взрывы прогремели в Днепропетровске, Киевской и Житомирской областях

Взрывы зафиксированы в Киевской и Житомирской областях, а также в Днепропетровске Фото: REUTERS

Несколько взрывов прогремели в Днепропетровске, Киевской и Житомирской областях утром в понедельник, 10 октября 2022 года. В первом случае об этом сообщил в своем телеграм-канале глава города Борис Филатов.

Он рекомендовал украинцам не покидать укрытий.

О громких хлопках в Киевской и Житомирской областях рассказали местные журналисты. Информации о разрушениях и других деталей ЧП к настоящему моменту нет.

Как ранее писал сайт KP.RU, в Шевченковском районе Киева прогремели несколько мощных взрывов. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

Напомним, советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что одна из ударивших по городу ракет упала в районе здания национальной Службы безопасности и офиса украинского президента Владимира Зеленского. Данных о разрушениях не приводится.