В Киеве прогремели взрывы

Взрывы прогремели в Шевченковском районе Киева Фото: REUTERS

В центре Киева прогремели несколько мощных взрывов. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в понедельник, 10 октября 2022 года.

По его словам, звуки взрывов были слышны в Шевченковском районе. Оперативные службы уже направлены к месту ЧП. Подробности происшествия уточняются.

В соцсетях местные жители утверждают, что случилось три взрыва. Очевидцы рассказывают, что виден дым.

Как ранее писал сайт KP.RU, украинские средства массовой информации также сообщали о сильном взрыве в Киеве в четверг 6 октября.

Сразу после взрыва областная военная администрация Киева сообщила о проходящих на территории области в Вышгородском районе учениях саперов и призвала сохранять спокойствие, объяснив, что в некоторых районах Киева могут быть слышны громкие хлопки.