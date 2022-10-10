Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество10 октября 2022 8:04

Оперштаб Белгорода объяснил звуки взрывов ликвидацией боеприпасов на полигоне

Хлопки были слышны также в Белгородском и Яковлевском городских округах
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Звуки взрывов в Белгородской области объясняются утилизацией боеприпасов на полигоне

Звуки взрывов в Белгородской области объясняются утилизацией боеприпасов на полигоне

Фото: "КП" Архив

Взрывотехники Минобороны РФ производили уничтожение боеприпасов на полигоне, с чем и связаны звуки взрывов, которые слышали жители Белгорода, Белгородского и Яковлевского городских округов. Об этом сообщили журналистам в оперативном штабе региональной столицы в понедельник, 10 октября 2022 года.

"В городе Белгород, Белгородском и Яковлевском городских округах были слышны хлопки, - уточнили в Оперштабе. - Взрывотехниками МО проводилось уничтожение боеприпасов на полигоне".

Как ранее писал сайт KP.RU, несколько взрывов прогремели в западной части Украины. В частности, сообщения об этом поступали из Киева, Тернополя, Днепропетровска, Киевской и Житомирской областей.

Напомним, в этот же день украинские журналисты сообщили о ракетных ударах по энергетической инфраструктуре Львовской области. Подробностей о том, какие именно объекты пострадали, не приводится.