Звуки взрывов в Белгородской области объясняются утилизацией боеприпасов на полигоне Фото: "КП" Архив

Взрывотехники Минобороны РФ производили уничтожение боеприпасов на полигоне, с чем и связаны звуки взрывов, которые слышали жители Белгорода, Белгородского и Яковлевского городских округов. Об этом сообщили журналистам в оперативном штабе региональной столицы в понедельник, 10 октября 2022 года.

"В городе Белгород, Белгородском и Яковлевском городских округах были слышны хлопки, - уточнили в Оперштабе. - Взрывотехниками МО проводилось уничтожение боеприпасов на полигоне".

Как ранее писал сайт KP.RU, несколько взрывов прогремели в западной части Украины. В частности, сообщения об этом поступали из Киева, Тернополя, Днепропетровска, Киевской и Житомирской областей.

Напомним, в этот же день украинские журналисты сообщили о ракетных ударах по энергетической инфраструктуре Львовской области. Подробностей о том, какие именно объекты пострадали, не приводится.