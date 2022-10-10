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Политика10 октября 2022 7:26

Украинские журналисты сообщили об ударах по энергетической инфраструктуре Львовской области

Информацию подтвердил глава военной администрации региона Козицкий
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Глава Львовской области сообщил об ударах по энергетической инфраструктуре региона

Глава Львовской области сообщил об ударах по энергетической инфраструктуре региона

Фото: REUTERS

Украинские журналисты сообщили о ракетных ударах по энергетической инфраструктуре Львовской области. Информацию подтвердил глава военной администрации региона Максим Козицкий в своем телеграм-канале в понедельник, 10 октября 2022 года.

"Зафиксированы удары по объектам энергетической инфраструктуры Львовской области, - написал Козлицкий. - Больше информации впоследствии".

Напомним, взрывы в понедельник утром фиксируют как в Киеве, так и в других частях Западной Украины. В частности, поступила информация о громких хлопках в Тернополе, Днепропетровске, Киевской и Житомирской областях.

Как ранее писал сайт KP.RU, советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что одна из ударивших по городу ракет упала в районе здания национальной Службы безопасности и офиса украинского президента Владимира Зеленского. Данных о разрушениях не приводится.