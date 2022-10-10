Украинские журналисты сообщили об ударах по энергетической инфраструктуре Львовской области

Глава Львовской области сообщил об ударах по энергетической инфраструктуре региона Фото: REUTERS

Украинские журналисты сообщили о ракетных ударах по энергетической инфраструктуре Львовской области. Информацию подтвердил глава военной администрации региона Максим Козицкий в своем телеграм-канале в понедельник, 10 октября 2022 года.

"Зафиксированы удары по объектам энергетической инфраструктуры Львовской области, - написал Козлицкий. - Больше информации впоследствии".

Напомним, взрывы в понедельник утром фиксируют как в Киеве, так и в других частях Западной Украины. В частности, поступила информация о громких хлопках в Тернополе, Днепропетровске, Киевской и Житомирской областях.

Как ранее писал сайт KP.RU, советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что одна из ударивших по городу ракет упала в районе здания национальной Службы безопасности и офиса украинского президента Владимира Зеленского. Данных о разрушениях не приводится.