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Политика10 октября 2022 9:25

Премьер Украины заявил о повреждении 11 объектов инфраструктуры в Киеве и регионах

Часть областей оказалась обесточена
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Денис Шмыгаль

Денис Шмыгаль

Фото: EAST NEWS

В результате взрывов в Киеве и нескольких регионах Западной Украины повреждены 11 важных объектов инфраструктуры страны. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в понедельник, 10 октября 2022 года.

"По состоянию на 11:00 повреждены 11 важных инфраструктурных объектов в восьми регионах и городе Киеве. Сейчас часть областей обесточены", - написал чиновник в своем телеграм-канале.

По словам Шмыгаля, на этом фоне украинцам следует готовиться к "временным перебоям со светом, водоснабжением, связью".

Как ранее писал сайт KP.RU, глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что после взрывов в Киеве, он полностью доволен российской специальной военной операцией на Украине. Чиновник обратил внимание, что президент Украины Владимир Зеленский "жалуется на прилеты по Киеву и другим городам" и напомнил, что жители Донбасса терпели обстрелы ВСУ восемь лет.

Напомним, глава военной администрации Львовской области Максим Козицкий заявил о ракетных ударах по энергетической инфраструктуре региона. Других подробностей он не привел.