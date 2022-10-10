Кадыров заявил, что после взрывов в Киеве полностью доволен спецоперацией

Рамзан Кадыров Фото: REUTERS

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал сообщения о взрывах в Киеве, которые поступают с утра понедельника, 10 октября 2022 года. По его словам, теперь он полностью доволен российской специальной военной операцией на Украине.

Чиновник обратил внимание, что президент Украины Владимир Зеленский "жалуется на прилеты по Киеву и другим городам" и напомнил, что жители Донбасса терпели обстрелы ВСУ восемь лет.

"Думал: тебе можно, а другим нельзя? То есть восемь лет бомбить мирных людей, уничтожать инфраструктуру городов ЛДНР, покрывать снарядами атомную станцию, взрывать мосты, обстреливать важные объекты было можно, а как прилетело на твою голову, так вдруг стало никому нельзя?", - написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Глава Чеченской республики также напомнил слова президента России Владимира Путина о том, что страна "по-настоящему еще и не начинала".

На этом фоне Кадыров посоветовал главе Украины бежать, "пока не прилетело".

Как ранее писал сайт KP.RU, в центре Киева прогремели взрывы, одна из ударивших по городу ракет упала в районе здания Службы безопасности Украины и офиса Владимира Зеленского. Информацию об этом распространил советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

Фото и видео с места происшествия уже появились в сети. На них можно видеть некоторые последствия взрывов. Официальных комментариев от министерства обороны России по этому поводу пока не поступало.