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Политика10 октября 2022 9:57

Песков ответил на угрозы в адрес Путина из США

Песков заявил, что безопасность Путина обеспечивается на должном уровне
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: REUTERS

Безопасность президента России Владимира Путина обеспечивается на должном уровне. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя сообщения журналистов об угрозах российскому лидеру со стороны некоторых американских политиков, в том числе экс-советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона.

"Безопасность президента обеспечивается на надлежащем уровне с учетом всех имеющихся угроз", - уточнил официальный представитель Кремля.

Как ранее писал сайт KP.RU, Джон Болтон заявил, что Владимир Путин станет "законной целью" в случае применения Россией ядерного оружия в ситуации вокруг Украины. Американец объяснил это тем, что российский лидер является "центром принятия решений и контроля российской армии".

Напомним, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил журналистам, что Вашингтон не располагает сведениями о планах России применить ядерное оружие.