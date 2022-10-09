Экс-советник Белого дома Болтон заявил, что Путин станет "законной целью" в случае применения Россией ядерного оружия Фото: Евгения ГУСЕВА

Экс-советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что президент РФ Владимир Путина станет "законной целью" в случае применения Россией ядерного оружия в ситуации вокруг Украины.

"Он - центр принятия решений и контроля российской армии. То, что мы называем "законная военная цель". Я думаю, хотя много других вещей мы можем также сделать, но он должен знать, что он среди списка наших целей на такой случай", - приводит его слова РИА Новости.

Это заявление он сделал в контексте беседы о перспективах применения ядерного оружия в ситуации вокруг Украины и об ответе США, если такое случится.

"Я думаю, мы должны публично дать это ясно понять не только Путину, но и руководству России, жителям России: если Путин санкционирует применение ядерного оружия, он подпишет собственную предсмертную записку", - добавил он.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что применение Россией ядерного вооружения возможно только в соответствии с доктриной.

Напомним, четыре условия применения Россией ядерного оружия прописаны в военной доктрине страны. Согласно ей, РФ вправе использовать ядерное оружие, если есть достоверная информация о старте баллистических ракет, атакующих территории Российской Федерации и (или) ее союзников и если ядерное оружие и другие виды оружия массового поражения были применены по территориям России и (или) ее союзников.

Кроме того, Москва может использовать ядерное вооружение в случае воздействия противника на критически важные государственные или военные объекты Российской Федерации, вывод из строя которых приведет к срыву ответных действий ядерных сил, а также агрессии против РФ с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства.