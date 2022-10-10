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Политика10 октября 2022 11:01

Видео запуска ракет по целям на Украине опубликовало Минобороны РФ

Поражены украинские системы военного управления, связи и энергетики
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Запуск ракет морского базирования по украинским системам военного управления, связи и энергетики

Запуск ракет морского базирования по украинским системам военного управления, связи и энергетики

Фото: Кадр видео

Министерство обороны России опубликовало видео запуска ракет по целям на Украине, в результате которого поражены системы военного управления, связи и энергетики Незалежной.

На кадрах видно, как взлетают две дальнобойные ракеты морского базирования. В ведомстве подчеркнули, что в результате массированного удара все объекты были успешно поражены.

Как ранее писал сайт KP.RU, украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что в результате взрывов в Киеве и нескольких регионах Западной Украины повреждены 11 важных объектов инфраструктуры страны. Чиновник добавил, что украинцам следует готовиться к "временным перебоям со светом, водоснабжением, связью".

Напомним, советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что одна из ударивших по городу ракет упала в районе здания национальной Службы безопасности и офиса украинского президента Владимира Зеленского. Данных о разрушениях не приводится.