Лукашенко заявил о подготовке в Литве, Польше и на Украине боевиков для совершения диверсий в Белоруссии

Лукашенко заявил, что Польша, Литва и Украина готовят боевиков из числа белорусских радикалов для совершения терактов в Белоруссии. Фото: REUTERS

Александр Лукашенко заявил, что Польша, Литва и Украине ведут подготовку боевиков для организации террористических актов и диверсий на территории Белоруссии. По словам Лукашенко, в качестве боевиков выступают радикально настроенные граждане Белоруссии.

«Подготовка в Польше, Литве и Украине боевиков из числа белорусских радикалов для проведения диверсий, терактов и организации военного мятежа в стране приобретает уровень непосредственной угрозы», - сказал Лукашенко во время совещания по вопросам военной безопасности, фрагменты видео публикует пресс-служба белорусского президента в Telegram-канале «Пул Первого».

Ранее о предполагаемых планах белорусских радикальных группировок рассказал глава КГБ Белоруссии Тертель. Он заявил, что 100 – 300 человек «планируют захватить плацдарм и от него потихоньку двигаться в сторону Минска». По словам Тертеля, находящиеся за рубежом представители оппозиции готовят теракты в Белоруссии.

Также Лукашенко заявил, что Польша способна за два-три часа перекинуть войска на границу с Белоруссией.

Кроме того, белорусский президент Александр Лукашенко поручил своим подчиненным принять и разместить российских военных. При этом точное число военнослужащих ВС РФ, которые вскоре прибудут в республику, пока не называется.