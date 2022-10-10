В НАТО прокомментировали удар по Украине

Генсек НАТО Столтенберг заявил о готовности продолжать поддержку Киева Фото: REUTERS

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провел телефонную консультацию с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, во время которой неодобрительно прокомментировал удар России по объектам на Украине. По итогам он написал соответствующий пост в своем Twitter.

Помимо негативного мнения насчет атаки России по объектам инфраструктуры Украины, генсек НАТО выразил готовность продолжать поддержку Киева. По его словам, альянс будет оказывать помощь Украине, сколько потребуется.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о повреждены 11 важных объектов инфраструктуры в Западной части страны. По его словам, взрывы произошли в районе 11:00, 10 октября.

Позднее президент России Владимир Путин на заседании Совбеза РФ заявил, что в ответ на теракт на Крымском мосту, согласно решению министерства обороны и по плану Генерального штаба России, были произведены массированные удары высокоточным оружием по объектам инфраструктуры Украины.