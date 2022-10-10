Андрей Разин раскрыл трагедию умершего клавишника Афанасьева Фото: Олег ЗОЛОТО

Музыкальный продюсер Андрей Разин прокомментировал смерть клавишника группы "Ласковый май" Михаила Афанасьева.

По его словам, он глубоко скорбит об уходе Афанасьева.

- Это был уникальный человек, надежный, все в группе "Ласковый май" его любили безумно, поделился воспоминаниями с "Пятым каналом" Разин.

Продюсер также рассказал, что в "золотом составе" группы Афанасьев сыграл 2 600 концертов, а его легендарные клавиши были куплены в 1988 году у группы Space за пять тысяч рублей. Однако однажды случилось страшное - клавиши украли, это стало настоящей трагедией для Афанасьева.

- Эти знаменитые клавиши украли в Эстонии. Залезли в форточку и украли. Я помню, Мишину трагедию. Мы ему купили новые, а он говорил, что прежние были лучше, - поделился руководитель "Ласкового мая".

Life.ru ранее писал, что 10 октября не стало ещё одного музыканта из первого состава некогда популярной группы "Ласковый май". В Нижнем Новгороде скончался клавишник Михаил Афанасьев. О смерти артиста сообщил продюсер коллектива Андрей Разин, не назвав причин.