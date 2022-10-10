Губернатор Никитин рассказал об условиях пребывания мобилизованных в Белгородской области

Губернатор Никитин рассказал об условиях пребывания мобилизованных. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Россияне, призванные в рамках частичной мобилизации и размещенные в Белгородской области, обеспечены питанием и постелями в теплых помещениях, но находятся в спартанских условиях. Об этом рассказал в понедельник 10 октября губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, который побывал в месте размещения мобилизованных вместе с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым.

«Условия спартанские. При этом в помещениях тепло, едой обеспечены, кроватями тоже», - написал Никитин в Telеgram, добавив, что обсудил с Вячеславом Гладковым оперативное решение проблем обеспечения.

Командование заверило, что без соответствующей подготовки мобилизованных не будут отправлять в зону боевых действий, подчеркнул губернатор.

Ранее генерал Андрей Гурулев раскрыл правду о мобилизации: что на самом деле происходит на полигонах и на фронте, читайте здесь на KP.RU.

Ранее президент России Владимир Путин призвал разобраться с проблемами при мобилизации.

Также сообщалось, что мобилизованным предпринимателям предоставят отсрочку по налогам, кредитные каникулы и возможность сохранить бизнес.