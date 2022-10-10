Путин пообещал Украине жесткий ответ в случае новых терактов

Путин предупредил Киев о жестком ответе Москвы на новые теракты. Фото: REUTERS

Россия намерена жестко отвечать на организованные киевским режимом на территории Российской Федерации террористические акты. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в понедельник 10 октября на заседании Совета безопасности.

Президент напомнил, что заказчиками, организаторами и исполнителями теракта на Крымском мосту 8 октября являются украинские спецслужбы. Также Путин обвинил Украину в актах ядерного терроризма в отношении Запорожской и Курской атомных электростанций и попытках взорвать участок газопровода «Турецкий поток», отметив, что такими действиями киевский режим поставил себя на одну доску с самыми одиозными международными террористическими группировками.

«В случае продолжения попыток проведения на нашей территории терактов ответы со стороны России будут жесткими и по своим масштабам будут соответствовать уровню угроз, создаваемых Российской Федерации. Ни у кого не должно быть никаких в этом сомнений», - заявил Владимир Путин.

Также президент России Владимир Путин в выступлении 10 октября 2022 сообщил про удар по объектам энергетики, военного управления и связи Украины и предупредил Украину о новых ударах, если Киев не прекратит теракты.

Напомним, 10.10.2022 стало датой самого мощного с начала спецоперации удара по Украине. Ракеты летели прямо по крупнейшим городам — Киеву, Харькову, Львову, Одессе, Кривому Рогу... Точечно выбивая инфраструктуру — связь, электричество. Подробнее здесь на KP.RU.