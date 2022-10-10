Глава Еврокомиссии заявила, что Евросоюз «закрыл лазейки» для обхода антироссийских санкций

Урсула фон дер Ляйен анонсировала механизм борьбы с обходом антироссийских санкций. Фото: REUTERS

Евросоюз разработал меры против обхода антироссийских санкций. Об этом в понедельник 10 октября заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Таллине.

Также фон дер Ляйен анонсировала очередной пакет санкций против России, отметив, что на примере предыдущих восьми пакетов санкций ЕС получил опыт закрытия «лазеек» уклонения от них.

Глава Еврокомиссии отметила, что меры коснутся как отдельных граждан, так и организации. Те из них, кто попытается обойти санкции, будут также включаться в санкционный список.

«Это является очень значимым фактором сдерживания, мы не хотим, чтобы третьи государства использовались как «лазейки» против наших санкций», - цитирует Урсулу фон дер Ляйен Интерфакс.

Также фон дер Ляйен заявила о необходимости для стран Евросоюза ужесточить пограничный контроль.

Ранее сообщалось, что грузовикам из Европы запретили привозить товары в Россию. Какие есть исключения из этого запрета, читайте здесь на KP.RU.

Тем временем число работников малого и среднего бизнеса в России выросло на 3 миллиона человек с начала 2022 года.