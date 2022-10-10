Байден заявил, что США предоставят Украине современные средства ПВО Фото: REUTERS

Президент США Джозеф Байден в телефонном разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что Вашингтон намерен продолжить оказывать военную помощь Киеву.

"Президент Байден пообещал продолжать оказывать Украине поддержку, необходимую ей для обороны, включая современные системы ПВО", - говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.

Хозяин Белого дома также "указал на текущее взаимодействие с союзниками и партнерами с тем, чтобы Россия продолжила нести издержки".

Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что накачка Украины вооружениями - путь к конфронтации между Россией и Штатами. По его словам, в данной ситуации проявляется "близорукость американцев".

До этого публикация американского издания Newsweek о том, что Соединенные Штаты пообещали оказать Украине военную помощь на 25,2 млрд долларов, в то время как Европа "не взяла на себя существенных новых обязательств", огорчила читателей. По мнению многих комментаторов, поставки вооружений и боеприпасов Киеву – это пустая трата ресурсов, которая может быть выгодна разве что лично президенту США Байдену и американскому военно-промышленному комплексу.