Командир «Ахмата» Алаудинов: потери ВСУ составляют более тысячи человек в день Фото: REUTERS

Секретарь Совбеза Чечни, командир спецподразделений "Ахмат" Апты Алаудинов заявил, что российские войска расширяют линию обороны в ЛНР, вместе с тем украинская сторона потеряла более 50% личного состава и техники.

"Наша линия обороны, т. е. территория нашего участка фронта... расширилась до 100 километров, раньше было 56 километров... на нашем участке абсолютно контролируемая ситуация, мы каждый день планомерно уничтожаем противника, двигаемся вперед... Они уже потеряли более 50% личного состава, и точно так же техники... Мы уже ожидаем, что дальше противник точно так же будет освобождать те участки, которые были им заняты за последний период времени", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, Вооруженные силы Украины за последние две недели потеряли 5 469 человек. Кроме того, по его словам, российские войска и подразделения Народной милиции Луганской народной республики уничтожили за этот период 196 украинских танков и бронемашин, 12 самолетов и один вертолет, 69 беспилотников, шесть зенитных ракетных комплексов большой дальности, 97 боевых ракетных машин и реактивных систем залпового огня.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.