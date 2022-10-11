Офицер американской разведки Риттер обвинил Киев в геноциде русских на Украине Фото: REUTERS

Экс-офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom рассказал ведущему о геноциде русскоязычного населения на Украине со стороны киевского режима.

"Это геноцид против русского населения. Все началось в 2014 году, когда на Украине силой свергли Виктора Януковича, законно избранного президента Украины, и заменили его правительством с правым уклоном, проповедующим идеологию Степана Бандеры", — сказал он.

Военный подчеркнул, что официальный Киев годами вводил запреты "против всего российского", принимал законы, запрещающие русский язык и культуру.

Как рассказывал сайт KP.RU, в июне 2022 года на Украине запретили российскую и белорусскую литературу. Сообщалось, что речь идет о ввозе в страну и распространении как книг, так и другой издательской продукции из России и Белоруссии. Постепенный запрет российской печатной продукции Киев начал уже давно. Так, в 2015 году Украина запретила 38 российских книг, сообщалось, что они подлежат уничтожению при попытке ввоза в страну.

В 2018 году на Украине под запрет попали еще 26 российских книг. В список попали детективы и детские книги, в которых Киев увидел признаки пропаганды.