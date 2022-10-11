Киев потребовал от Вашингтона начать поставки ракет ATACMS после ударов по инфраструктуре

Тактическая баллистическая ракета ATACMS Фото: ru.wikipedia.org

Власти Украины на фоне массированных ракетных ударов России по инфраструктуре страны потребовали от Соединенных Штатов начать поставки баллистических ракет ATACMS с радиусом действия до 300 километров. Об этом сообщает издание Foreign Policy (FP).

Соответствующее письмо американскому конгрессу направил председатель Верховной рады Руслан Стефанчук.

"Украина хочет, чтобы администрация Байдена избавилась от своей сдержанности и предоставила тактические ракетные системы ATACMS, которые могли бы поражать российские цели на расстоянии 200 миль", - говорится в обращении.

Кроме того, Киев попросил Вашингтон осуществить поставки систем зенитно-ракетных комплексов NASAM, а также истребителей F-15 и F-16.

Напомним, Министерство обороны России опубликовало видео запуска ракет по целям на Украине, в результате которого поражены системы военного управления, связи и энергетики Незалежной. На кадрах видно, как взлетают две дальнобойные ракеты морского базирования. В ведомстве подчеркнули, что в результате массированного удара все объекты были успешно поражены.

Как ранее писал сайт KP.RU, США не готовы поставить Украине баллистические ракеты ATACMS. При этом Киев просит Соединенные Штаты о поставке данных ракет уже на протяжении нескольких месяцев, однако, по данным телеканала CNN, мнение высшего военно-политического руководства США по этому поводу не меняется.

Все дело в том, что ATACMS могут дать возможность ВСУ осуществлять массированные ракетные атаки на населенные пункты на территории России. Американские власти считают, что подобные действия могут повысить градус эскалации конфликта, а также привести к тому, что Москва официально объявит, что считает США одной из сторон противостояния.