Власти Винницкой области Украины сообщили об атаке дронов на Ладыжинскую ТЭС

На Украине сообщают об атаке дронов-камикадзе на Ладыжинскую ТЭС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Дроны-камикадзе атаковали Ладыжинскую ТЭС в Винницкой области Украины, заявил председатель региональной администрации Сергей Борзов во вторник, 11 октября 2022 года. Его слова приводит телеграм-канал украинского издания "Страна.ua".

О разрушениях и предполагаемом ущербе ничего не сообщается. Борзов также отметил, что на месте происшествия работают оперативные службы. Других подробностей чиновник не привел.

Напомним, днем ранее Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины. Соответствующую информацию официально распространило Минобороны России.

Как ранее писал сайт KP.RU, доктор военных наук Константин Сивков заявил, что удар высокоточным оружием по инфраструктуре Украины, несмотря на массированный характер, носит демонстративный характер.