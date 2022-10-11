Воздушная тревога вновь объявлена в Киеве и нескольких регионах Украины

На Украине второй день подряд объявляют воздушную тревогу Фото: REUTERS

Второй день подряд на Украине объявляют воздушную тревогу. Об этом сообщает украинское издание "Страна.ua" во вторник, 11 октября 2022 года.

Журналисты уточнили, что звуки воздушной тревоги слышны в Киеве и Киевской области, а также сразу в нескольких других регионах. В их числе называются Одесская, Днепропетровская, Черниговская, Винницкая и Сумская области.

Как ранее писал сайт KP.RU, в этот же день председатель региональной администрации Сергей Борзов заявил, что дроны-камикадзе атаковали Ладыжинскую ТЭС в Винницкой области. По его словам, на месте происшествия работают оперативные службы.

Напомним, Министерство обороны России опубликовало видео запуска высокоточных ракет по целям на Украине, в результате которого поражены системы военного управления, связи и энергетики Незалежной.