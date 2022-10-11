Минобороны Канады отправит в Польшу сорок военных инженеров для обучения украинцев

Канада направит сорок специалистов для обучения украинских военных. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сорок военных инженеров из Канады отправятся в Польшу для обучения украинских военных. Об этом заявила министр национальной обороны Канады Анита Ананд во вторник 11 октября на пресс-конференции в Варшаве.

«В течении нескольких недель Канада вышлет в Польшу 40 военных инженеров, которые помогут в обучении украинцев», - цитирует канадского министра РИА Новости.

Ананд добавила, что украинских военных будут обучать разминированию территорий, рекогносцировке и индентификации взрывных устройств.

Напомним, около 15 тысяч украинских военных запланировано обучить в рамках создаваемой тренировочной миссии Евросоюза для Вооруженных сил Украины.

Тем временем канадские власти информировали, что за последние семь лет натовскими инструкторами были подготовлены десятки тысяч украинских военных.

В июле 2022 года Великобритания сообщила о прибытии на обучение первой группы украинских военных для прохождения курсов, основанных на подготовке британских солдат.