Столтенберг анонсировал учения НАТО по ядерным силам сдерживания в ближайшее время

Столтенберг заявил о проведении в ближайшее время учений сил ядерного сдерживания НАТО. Фото: REUTERS

НАТО проведет учения по ядерным силам сдерживания в ближайшее время. Об этом заявил во вторник 11 октября генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг во время пресс-конференции, уточнив, что это будут плановые учения.

«На следующей неделе НАТО проведет давно запланированные учения по сдерживанию Steadfast Noon», - цитирует Столтенберга РИА Новости.

Генсек Североатлантического альянса заявил, что фундаментальной целью ядерного сдерживания НАТО всегда было сохранение мира, а маневры направлены якобы на обеспечение «безопасного и эффективного» сдерживания.

Столтенберг также заявил, что маневры НАТО якобы предотвращают эскалацию, а не способствуют усилению международной напряженности.

Тем временем президент России Владимир Путин призвал снизить политизированность относящейся к атомной деятельности риторики.

Также Столтенберг заявил, что победа России в конфликте с Украиной станет поражением НАТО.

Тем временем Германия передала Украине первую систему ПВО IRIS-T, это самая современная система ПВО Германии.