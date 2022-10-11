Столтенберг анонсировал учения НАТО по ядерным силам сдерживания в ближайшее время

Столтенберг заявил о проведении в ближайшее время учений сил ядерного сдерживания НАТО.
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НАТО проведет учения по ядерным силам сдерживания в ближайшее время. Об этом заявил во вторник 11 октября генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг во время пресс-конференции, уточнив, что это будут плановые учения.
«На следующей неделе НАТО проведет давно запланированные учения по сдерживанию Steadfast Noon», - цитирует Столтенберга РИА Новости.
Генсек Североатлантического альянса заявил, что фундаментальной целью ядерного сдерживания НАТО всегда было сохранение мира, а маневры направлены якобы на обеспечение «безопасного и эффективного» сдерживания.
Столтенберг также заявил, что маневры НАТО якобы предотвращают эскалацию, а не способствуют усилению международной напряженности.
Тем временем президент России Владимир Путин призвал снизить политизированность относящейся к атомной деятельности риторики.
Также Столтенберг заявил, что победа России в конфликте с Украиной станет поражением НАТО.
Тем временем Германия передала Украине первую систему ПВО IRIS-T, это самая современная система ПВО Германии.