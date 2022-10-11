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В мире11 октября 2022 17:25

США рассчитывают поставить Украине первые комплексы NASAMS в ближайшее время

Вашингтон усердно работает над передачей Киеву этих комплексов, отметили в Белом доме
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
США рассчитывают поставить Украине первые комплексы NASAMS в ближайшее время

США рассчитывают поставить Украине первые комплексы NASAMS в ближайшее время

Фото: EAST NEWS

Соединенные Штаты рассчитывают поставить Украине два зенитных ракетных комплекса NASAMS в самом ближайшем будущем, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

«Мы усердно работаем над тем, чтобы передать им первые два NASAMS. Мы считаем, что мы на пути к тому, чтобы передать их в самом ближайшем будущем», – сказал он на брифинге.

Представитель администрации президента США отметил, что Вашингтон продолжит обсуждать с Киевом возможность поставки дополнительных систем противовоздушной обороны.

Как писал сайт KP.RU, Соединенные Штаты пообещали предоставить зенитно-ракетные комплексы NASAMS в распоряжение Вооруженных сил Украины еще в июле, заявив, что ВСУ получат эти вооружения в течение нескольких месяцев.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Киев получил от США комплексы NASAMS.