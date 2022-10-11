Страны G7 пообещали Украине дальнейшую военную и финансовую поддержку

Лидеры стран G7 пообещали Зеленскому финансовую, военную, гуманитарную и юридическую помощь. Фото: REUTERS

Лидеры стран «Большой семерки» пообещали Киеву поддержку в различных сферах. Речь идет о гуманитарной, финансовой, дипломатической, военной и юридической поддержке, сказано в заявлении, принятом по итогам внеочередной встречи лидеров G7. Встреча состоялась в онлайн-формате во вторник 11 октября.

Лидеры семерки подчеркнули, что не ограничивают сроки поддержки Украины, отметив, что будут помогать Киеву столько, «сколько потребуется».

В то же время страны G7 не предложили новых шагов по поставкам оружия для Украины или мерам ее поддержки на фоне ударов по украинской инфраструктуре, которые нанесла Россия в ответ на террористический акт на Крымском мосту.

Напомним, встреча «Большой семерки» 11 октября была посвящена обсуждению ситуации вокруг Украины. Подробнее об итогах саммита читайте здесь на KP.RU.

Владимир Зеленский выступил перед лидерами G7 c видеообращением. В числе прочего он попросил группу G7 поддержать создание международной миссии на границе Украины и Белоруссии. При этом Зеленский подчеркнул, что Украина не планировала ранее и не планирует в настоящее время проведение военных действий против Белоруссии.