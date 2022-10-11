Байден назвал Путина "рациональным" лидером Фото: REUTERS

Американский президент Джо Байден назвал российского лидера Владимира Путина "рациональным игроком".

- Я полагаю, что он рациональный игрок, но он серьезно просчитался (в ситуации с Украиной), - заявил Байден в интервью телекомпании CNN.

Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что президент Соединенных Штатов Америки оболгал российского лидера Владимира Путина, ложно приписав ему слова о "ядерной угрозе". По ее словам, выступление американского лидера началось с того, что он ложно процитировал Путина о том, что "наша страна угрожает миру ядерным оружием". Дипломат назвала такое поведение "абсолютно неприличным".

Также ранее Байден высказывался, что Путин "руководит экономикой, у которой есть ядерное оружие и нефтяные скважины, а больше ничего нет". Так он описал "проблемы" российского коллеги.