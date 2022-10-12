Эксперт Журавлев заявил, что энергосистеме Украины нанесен колоссальный ущерб Фото: REUTERS

Украинской энергосистеме в результате обстрелов энергообъектов нанесен колоссальный ущерб. Об этом заявил научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

Эксперт отмечает, что последствия для всей Украины будут серьезными.

- Удар по энергосистеме Украины был всеобъемлющим. Практически досталось всей стране, - прокомментировал Журавлев. - Хотя пока точных цифр нет, но по мнению всех экспертов, ущерб колоссальный.

Ранее Украинская компания "Укрэнерго" предупредила о перебоях с электричеством по всей территории страны в результате взрывов. Специалисты компании начали сразу оперативную работу по устранению неполадок и активации резервных источников энергии.

Кроме того недавно глава Крыма Сергей Аксенов в свою очередь заявил, что Россия сейчас кардинально изменила подходы к проведению специальной военной операции на Украине.