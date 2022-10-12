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Политика11 октября 2022 21:38

Эксперт Журавлев заявил, что энергосистеме Украины нанесен колоссальный ущерб

По его мнению, последствия для всей страны будут серьезными
София ГОНЧАРОВА
Эксперт Журавлев заявил, что энергосистеме Украины нанесен колоссальный ущерб

Эксперт Журавлев заявил, что энергосистеме Украины нанесен колоссальный ущерб

Фото: REUTERS

Украинской энергосистеме в результате обстрелов энергообъектов нанесен колоссальный ущерб. Об этом заявил научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

Эксперт отмечает, что последствия для всей Украины будут серьезными.

- Удар по энергосистеме Украины был всеобъемлющим. Практически досталось всей стране, - прокомментировал Журавлев. - Хотя пока точных цифр нет, но по мнению всех экспертов, ущерб колоссальный.

Ранее Украинская компания "Укрэнерго" предупредила о перебоях с электричеством по всей территории страны в результате взрывов. Специалисты компании начали сразу оперативную работу по устранению неполадок и активации резервных источников энергии.

Кроме того недавно глава Крыма Сергей Аксенов в свою очередь заявил, что Россия сейчас кардинально изменила подходы к проведению специальной военной операции на Украине.