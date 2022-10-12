Рогов сообщил о взрывах в подконтрольном Киеву городе Запорожье

В городе Запорожье с полуночи раздаются взрывы Фото: REUTERS

В подконтрольном Вооруженным силам Украины городе Запорожья с полуночи слышны звуки взрывов. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в среду, 12 октября 2022 года.

По его словам, в некоторых районах города виден огонь и наблюдаются проблемы с электричеством.

"Была слышна работа ПВО, - написал Рогов в своем телеграм-канале. - В нескольких районах города сейчас сильный пожар и видны столпы дыма, также наблюдаются перебои с электричеством".

Как ранее писал сайт KP.RU, на протяжении двух дней российские войска наносили массированные удары по объектам военного управления и энергетики Украины. Для этого использовались высокоточные ракеты морского базирования. Намеченные цели были поражены.

Напомним, днем ранее украинские журналисты сообщили о взрывах в Николаевской области и в подконтрольном Киеву городе Запорожье. Предполагается, что причиной взрывов стали обстрелы объектов критической инфраструктуры Украины.