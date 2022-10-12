Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика12 октября 2022 5:52

ФСБ установила организатора теракта на Крымском мосту

ФСБ установила, что организатором теракта на Крымском мосту был глава военной разведки Украины
Елизавета КУЗНЕЦОВА
ФСБ установила организатора теракта на Крымском мосту

ФСБ установила организатора теракта на Крымском мосту

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Федеральная служба безопасности (ФСБ) совместно со Следственным комитетом (СК) РФ установили, что организатором теракта на Крымском мосту было главное управление разведки Министерства оборов Украины, его руководитель Кирилл Буданов, а также сотрудники и агентура. Об этом сообщает ЦОС ФСБ, где также уточняют, что по данному делу задержаны пять российских граждан, трое граждан Украины и Армении,

«Установлено, что организатором теракта на Крымском мосту являлось Главное управление разведки минобороны Украины, его руководитель Кирилл Буданов, сотрудники и агентура», - сказано в заявлении.

Напомним, в минувшую субботу, 8 октября, на Крымском мосту взорвался грузовик, что привело к возгоранию семи цистерн с топливом у проезжавшего мимо поезда. Изначально сообщалось о трех жертвах, однако позже число жертв возросло до четырех. Ударная волна была такой силы, что обрушились два пролета автомобильной части моста, однако арки моста не пострадали.