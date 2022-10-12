ФСБ установила организатора теракта на Крымском мосту Фото: Алексей БУЛАТОВ

Федеральная служба безопасности (ФСБ) совместно со Следственным комитетом (СК) РФ установили, что организатором теракта на Крымском мосту было главное управление разведки Министерства оборов Украины, его руководитель Кирилл Буданов, а также сотрудники и агентура. Об этом сообщает ЦОС ФСБ, где также уточняют, что по данному делу задержаны пять российских граждан, трое граждан Украины и Армении,

«Установлено, что организатором теракта на Крымском мосту являлось Главное управление разведки минобороны Украины, его руководитель Кирилл Буданов, сотрудники и агентура», - сказано в заявлении.

Напомним, в минувшую субботу, 8 октября, на Крымском мосту взорвался грузовик, что привело к возгоранию семи цистерн с топливом у проезжавшего мимо поезда. Изначально сообщалось о трех жертвах, однако позже число жертв возросло до четырех. Ударная волна была такой силы, что обрушились два пролета автомобильной части моста, однако арки моста не пострадали.