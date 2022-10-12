По уголовному делу о взрыве на Крымском мосту задержано пятеро россиян Фото: ТАСС

Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала восемь человек по уголовному делу о взрыве на Крымском мосту, из которых пятеро – российских граждан, а также три гражданина Украины и Армении.

Как писал сайт KP.RU, ФСБ совместно со Следственным комитетом (СК) РФ установила, что организатором теракта на Крымском мосту был глава военной разведки Украины Кирилл Буданов. Кроме того, были установлены личности 12 соучастников подготовки теракта, восемь из которых уже задержаны.

Уточняется, что бомба для взрыва на Крымском мосту была закамуфлирована в рулоны с пленкой, а отправлена была из Одессы через Болгарию, Грузию и Армению.

Напомним, в минувшую субботу, 8 октября, на Крымском мосту взорвался грузовик, что привело к возгоранию семи цистерн с топливом у проезжавшего мимо поезда.