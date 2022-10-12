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Звезды12 октября 2022 9:21

Бывшая жена Пьера Нарцисса не хочет жить после смерти музыканта

Бывая жена Пьера Нарцисса призналась, что не хотела жить после смерти музыканта
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН

Смерть музыканта Пьера Нарцисса выбила из колеи его бывшую супругу Валерию Калачеву. В интервью prozvezd.info она призналась, что первые две недели после смерти возлюбленного ей не хотелось жить.

"Последующие две недели не хотела жить, было упадническое состояние. Я просто лежала на кровати, наблюдая, как встает и заходит солнце, - рассказала Калачева. - У меня не было сил, желания что-то делать, с кем-то встречаться. Я думала: "А зачем вставать с кровати, расчесываться, краситься, строить планы, если ты все равно умрешь?".

По ее словам, в этот период не хотелось ни с кем разговаривать, даже с собственной матерью.

Встать на ноги помогли сны, в которых Пьер Нарцисс убеждал ее в том, что необходимо жить дальше и подал идею продолжить музыкальное творчество словами "я буду петь через тебя".

Теперь Калачева ушла в творчество, выпустив две песни, посвященные бывшему мужу.

Как ранее писал сайт kp.ru, Пьер Нарцисс умер на 46-м году жизни. Незадолго до этого артист перенес операцию на почки. О смерти артиста в соцсетях сообщила его дочь Каролина-Кристель Калачева. 14-летняя девочка поблагодарила отца за все, что он для нее сделал.

Похороны Пьера Нарцисса состоялись 30 июня 2022 года. Певец похоронен в черной кепке, которая усыпана стразами. Артист любил носить этот головной убор при жизни.