Бывшая жена Пьера Нарцисса не хочет жить после смерти музыканта

Смерть музыканта Пьера Нарцисса выбила из колеи его бывшую супругу Валерию Калачеву. В интервью prozvezd.info она призналась, что первые две недели после смерти возлюбленного ей не хотелось жить.

"Последующие две недели не хотела жить, было упадническое состояние. Я просто лежала на кровати, наблюдая, как встает и заходит солнце, - рассказала Калачева. - У меня не было сил, желания что-то делать, с кем-то встречаться. Я думала: "А зачем вставать с кровати, расчесываться, краситься, строить планы, если ты все равно умрешь?".

По ее словам, в этот период не хотелось ни с кем разговаривать, даже с собственной матерью.

Встать на ноги помогли сны, в которых Пьер Нарцисс убеждал ее в том, что необходимо жить дальше и подал идею продолжить музыкальное творчество словами "я буду петь через тебя".

Теперь Калачева ушла в творчество, выпустив две песни, посвященные бывшему мужу.

Как ранее писал сайт kp.ru, Пьер Нарцисс умер на 46-м году жизни. Незадолго до этого артист перенес операцию на почки. О смерти артиста в соцсетях сообщила его дочь Каролина-Кристель Калачева. 14-летняя девочка поблагодарила отца за все, что он для нее сделал.

Похороны Пьера Нарцисса состоялись 30 июня 2022 года. Певец похоронен в черной кепке, которая усыпана стразами. Артист любил носить этот головной убор при жизни.