Диана Гурцкая Фото: Евгения ГУСЕВА

Российская незрячая певица Диана Гурцкая показала свое лицо без темных очков. Это она сделала в ходе фотосессии у Хвичи Кварацхелии.

Диана Гурцкая без темных очков предстала в необычном образе. Обычно стильно, но сдержанно одетая певица для фотосессии выбрала черные кожаные брюки и жакет с открытой спиной. Дерзкий стиль дополнили цепи и необычная укладка волос.

Диана Гурцкая. Фото Хвича Кварацхелия @khvichalucca

Лицо Дианы Гурцкой украсил яркий макияж с темными тонами. При этом на всех фото она предстала с закрытыми глазами.

Диана Гурцкая. Фото Хвича Кварацхелия @khvichalucca

Стоит отметить, что Диана Гурцкая без темных очков не появляется на публике. Это неизменный атрибут ее концертов. Это только добавляет число желающих увидеть лицо Дианы Гурцкой без очков.

Диана Гурцкая. Фото Хвича Кварацхелия @khvichalucca

Напомним, что это первая съемка Дианы Гурцкой без очков была еще в 2020 году. На кадре, который опубликовал в Инстаграме брат Дианы Роберт Гурцкая, певица позирует с закрытыми глазами, распущенными волосами и с яркой помадой на губах.