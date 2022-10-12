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Политика12 октября 2022 10:51

Путин заявил, что Киев давно использует террористические методы

Украинские власти уже это признавали в интернете, но потом удаляли сообщения
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: REUTERS

Киев давно использует террористические методы, в чем украинские власти неоднократно признавались. Об этом заявил президент России Владимир Путин на форуме "Российская энергетическая неделя" в Москве в среду, 12 октября 2022 года.

"Уже говорил, что режим в Киеве давно использует террористические методы, - уточнил Путин. - Потом сами выкладывают в Интернет, понимают, что сделали ошибку, стирают. Но в сети-то все остается".

Как ранее писал сайт KP.RU, Владимир Путин сообщил, что украинские власти поставили себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками. По его словам, оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.

Напомним, глава государства также добавил, что Россия намерена жестко отвечать на организованные киевским режимом на территории Российской Федерации террористические акты.