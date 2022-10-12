В "Газпроме" не видят смысла восстанавливать "Северный поток" из-за неработающих турбин Фото: REUTERS

Во время выступления на Российской энергетической неделе заместитель председателя совета директоров “Газпром” Алексей Миллер заявил, что нет смысла восстанавливать “Северный поток”, если турбины Siemens до сих пор не работают. В качестве альтернативы он предложил создать новую инфраструктуру в Черном море.

“"Газпром" не знает как и зачем восстанавливать "Северный поток", если турбины Siemens не работают. Создать новую инфраструктуру в Черном море вместо восстановления "Северных потоков" будет быстрее”, - считает Миллер.

Также он сделал ряд заявлений по поводу “Северного потока - 2”. Поставки по уцелевшей нитке “потока - 2” может начаться как только европейские страны сертифицируют поставку по этой линии.

Напомним, в сентябре 2022 года компания Siemens отказалась от ремонта турбин на “Северном потоке”, ссылаясь на то, что подобных пунктов нет в их контракте. В компании Siemens Energy приняли к сведению сообщение о приостановке прокачки газа по газопроводу «Северный поток», однако считают, что заключение «Газпрома» не является технической причиной для прекращения эксплуатации.

Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что российские специалисты должны быть допущены к расследованию инцидентов на «Северных потоках». При этом он также отметил, что поставки газа по “северному потоку - 2” через неповрежденную нитку могут быстро возобновить, однако, для этого страны Европы со своей стороны должны сертифицировать трубопровод.