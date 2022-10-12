Болгария приостановила действие безвизового режима для россиян со служебными паспортами Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Болгария приостановила действие соглашения с Россией о безвизовом въезде для граждан со служебными паспортами.

Как передает Болгарское национальное телевидение, Совет министров Болгарии в среду, 12 октября, решил приостановить действие одного из положений соглашения о взаимных поездках с РФ. Теперь россияне с дипломатическими и служебными паспортами больше не смогут въезжать в балканскую республику без визы. Решение вступает в силу 20 октября 2022.

Напомним, в июне этого года болгарский премьер-министр Кирил Петков заявил о высылке из страны 70 российских дипломатов, которых заподозрили в шпионаже. Российская сторона полностью отвергла эти обвинения.

Объявление персонами нон грата семидесяти российских дипломатов является необоснованным провокационным актом, заявили в посольстве РФ в Софии. Дипломатическое представительство потребовало от болгарского МИД отменить это решение.