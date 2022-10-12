Байден назвал «жестокими и запредельными» удары России по инфраструктуре Украины Фото: REUTERS

Удары Вооруженных сил России по инфраструктуре Украины жестокие и запредельные, считает президент Соединенных Штатов Джо Байден.

В ходе обсуждения с союзниками новых поставок вооружения Украине американский лидер осудил удары российских войск по украинской территории. По мнению политика, эти атаки в очередной раз «продемонстрировали крайнюю жестокость боевых действий против украинского народа».

Вместе с тем глава Белого дома сомневается, что президент России Владимир Путин решится применить на Украине ядерное оружие. Кроме того, Байден назвал российского лидера «рациональным игроком, который значительно просчитался».

Напомним, ранее президент РФ заявил о массированных атаках по объектам военного управления, энергетики и связи Украины. Он отметил, что удары нанесены в ответ агрессивные действия в адрес России. Как отметил Путин, если Киев продолжит атаки в на Россию, последует ответ, соразмерный по своим масштабам уровню угрозы.

Как писал сайт KP.RU, накануне Министерство обороны России сообщило о нанесении новых ракетных ударов по объектам военного управления и энергетики Украины. В ведомстве добавили, что все намеченные цели были успешно поражены.