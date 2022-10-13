В Госдепе США заявили, что Вашингтон не станет вести переговоры от лица Украины

В Госдепе США заявили, что Вашингтон не намерен вести переговоры от лица Киева по урегулированию конфликта на Украине. Фото: REUTERS

Соединенные Штаты не намерены вести переговоры об урегулировании украинского конфликта от лица Украины. Об этом заявил на регулярном брифинге официальный представитель госдепа США Нед Прайс. Трансляция брифинга велась в социальных сетях ведомства, она доступна здесь.

По словам Неда Прайса, Вашингтон не берет на себя ответственность ведения переговоров от лица какой-либо другой страны, исключение для Украины не может быть сделано.

«Мы не намерены принимать решения за Украину», - сказал представитель Госдепа.

Прайс уточнил, что за стол переговоров должны сесть Россия и Украина.

«Если существует возможность для диалога и дипломатии, чтобы положить конец текущей войне, то ею в конечном счете должны воспользоваться Россия и Украина», - заявил Нед Прайс, добавив, что Вашингтон готов к диалогу с Москвой по вопросу освобождения осужденных в РФ американских граждан и осужденных в США россиян.

Ранее в новой стратегии национальной безопасности США, опубликованной на сайте Белого дома, было заявлено, что Соединенные Штаты намерены в отношениях с Россией руководствоваться прагматичным подходом.

Тем временем Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию, не признающую референдумы на новых территориях.