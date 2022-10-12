Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию, не признающую референдумы на новых территориях

ООН приняла антироссийскую резолюцию, проект которой был подготовлен западными странами. Фото: REUTERS

Генеральная ассамблея ООН приняла в среду 12 октября антироссийскую резолюцию о непризнании референдумов в Луганской Народной Республике, Донецкой Народной Республике, Запорожской и Херсонской областях.

За антироссийскую резолюцию проголосовали 143 страны. Против проголосовали Россия, Белоруссия, Сирия, КНДР и Никарагуа. 35 стран воздержались.

В резолюции, подготовленной западными странами, звучит призыв ко всем странам, а также структурам ООН и международным организациям не признавать результаты референдумов, изменение статуса и вхождение в состав России указанных четырех регионов. Также в резолюции сказано об осуждении России за якобы «попытку аннексии» ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

Напомним, в конце сентября 2022 года проект резолюции США с осуждением референдумов о вхождении состав России новых субъектов не был принят в Совете Безопасности ООН из-за наложенного Российской Федерацией вето.

Тем временем США и их партнеры активно уговаривали страны поддержать западный проект резолюции, не признающий итоги референдумов в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях. Также сообщалось, что Генассамблея ООН приняла решение не проводить тайное голосование по резолюции о непризнании референдумов.

Отказ Соединенных Штатов провести тайное голосование в Генассамблее ООН по вопросу состоявшихся референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областей является проявлением трусости, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Напомним, в пятницу 30 сентября президент России Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона подписали договоры о присоединении к России. Церемония прошла в Георгиевском зале Кремля.