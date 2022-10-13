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Политика12 октября 2022 23:26

Польский оператор Pern не нашел признаков постороннего вмешательства на месте разлива нефти на трубопроводе «Дружба»

Специалисты локализовали утечку и ведут мелиорацию участка, на котором разлилась нефть
Мария ПАВЛОВА
Польский оператор заявил, что на месте утечки из нефтепровода "Дружба" не обнаружено признаков саботажа.

Польский оператор заявил, что на месте утечки из нефтепровода "Дружба" не обнаружено признаков саботажа.

Фото: REUTERS

Постороннего вмешательства на месте разлива нефти на трубопроводе «Дружба» на территории Польши не обнаружено. Об этом сообщает в среду 12 октября польский оператор PERN.

В пресс-релизе компании сказано, что специалисты подробно исследуют поврежденный участок магистрали, чтобы определить причину утечки и провести ремонт трубопровода. Утечка локализована, большая часть загрязнений удалена, идут работы по мелиорации участка, на котором была разлита нефть.

«Из первичных выводов и способа деформации трубопровода следует, что на данный момент нет признаков вмешательства третьих лиц», - сказано в сообщении PERN.

Напомним, утечка была обнаружена на одной из двух ниток нефтепровода «Дружба» в Польше, основного маршрута для поставок нефти в Германию, вечером во вторник 11 октября.

Польский оператор заявил, что причиной утечки могли стать «случайные повреждения», признаков саботажа (так в ЕС предпочитают называть теракты) не обнаружено. Однако глава минэнерго и вице-премьер Сербии Зорана Михайлович в эфире Prvoj TVУ заявила, что утечка на нефтепроводе «Дружба» — продолжение того, что случилось с «Северным потоком» и «Северным потоком-2».