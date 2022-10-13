Польский оператор Pern не нашел признаков постороннего вмешательства на месте разлива нефти на трубопроводе «Дружба»

Польский оператор заявил, что на месте утечки из нефтепровода "Дружба" не обнаружено признаков саботажа. Фото: REUTERS

Постороннего вмешательства на месте разлива нефти на трубопроводе «Дружба» на территории Польши не обнаружено. Об этом сообщает в среду 12 октября польский оператор PERN.

В пресс-релизе компании сказано, что специалисты подробно исследуют поврежденный участок магистрали, чтобы определить причину утечки и провести ремонт трубопровода. Утечка локализована, большая часть загрязнений удалена, идут работы по мелиорации участка, на котором была разлита нефть.

«Из первичных выводов и способа деформации трубопровода следует, что на данный момент нет признаков вмешательства третьих лиц», - сказано в сообщении PERN.

Напомним, утечка была обнаружена на одной из двух ниток нефтепровода «Дружба» в Польше, основного маршрута для поставок нефти в Германию, вечером во вторник 11 октября.

Польский оператор заявил, что причиной утечки могли стать «случайные повреждения», признаков саботажа (так в ЕС предпочитают называть теракты) не обнаружено. Однако глава минэнерго и вице-премьер Сербии Зорана Михайлович в эфире Prvoj TVУ заявила, что утечка на нефтепроводе «Дружба» — продолжение того, что случилось с «Северным потоком» и «Северным потоком-2».