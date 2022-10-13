Венгрия и Сербия оказались среди голосовавших за антироссийскую резолюцию в ООН

Венгрия проголосовала за антироссийскую резолюцию в ООН. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Венгрия и Сербия проголосовали за антироссийскую резолюцию ООН, в которой содержится призыв к непризнанию результатов референдумов в ЛДНР, Запорожской и Херсонской областях и воссоединения этих регионов с Россией.

Ранее глава МИД Сербии Никола Селакович заявил в ходе визита главы министерства иностранных дел Австрии Александера Шалленберга, что официальный Белград не будет совершать действий против России, которая его поддерживает.

Напомним, когда началась специальная операция России на Украине, то Будапешт также не стал - как некоторые другие страны - петь под дудку русофобов. Там не только на словах не поддержали украинских националистов, но и отказались поставлять им вооружение.

Позже результат соцопроса показал, что большая часть населения Венгрии не поддерживает введенные ЕС антироссийские санкции.

Генеральная ассамблея ООН приняла в среду 12 октября антироссийскую резолюцию о непризнании референдумов в Луганской Народной Республике, Донецкой Народной Республике, Запорожской и Херсонской областях. В резолюции, подготовленной западными странами, звучит призыв ко всем странам, а также структурам ООН и международным организациям не признавать результаты референдумов, изменение статуса и вхождение в состав России указанных четырех регионов.