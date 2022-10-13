В офисе Зеленского заявили о новых ударах по критической инфраструктуре Киевской области

Воздушная тревога вновь объявлена в Киеве Фото: REUTERS

Очередные удары по объектам критической инфраструктуры Киевской области нанесены утром в четверг, 13 октября 2022 года. Об этом заявил заместитель главы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко в своем телеграм-канале.

По его словам, для этого использовались дроны-камикадзе. Какие именно объекты получили повреждения, Тимошенко не уточнил.

В регионе объявлена воздушная тревога.

Как ранее писал сайт KP.RU, президент США Джозеф Байден заявил, что удары Вооруженных сил России по инфраструктуре Украины "жестокие и запредельные". При этом глава Белого дома назвал российского лидера Владимира Путина "рациональным игроком, который значительно просчитался".

Напомним, Владимир Путин сообщил о массированных атаках по объектам военного управления, энергетики и связи Украины 10 октября 2022 года. Российский лидер отметил, что в случае, если продолжатся агрессивные действия в адрес России, последует ответ, соразмерный по своим масштабам уровню угрозы.