Тайник диверсантов обнаружен в Мариуполе Фото: REUTERS

Диверсионная группа запрещенного в России украинского националистического полка "Азов"* проникла на территорию Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает штаб территориальной обороны ДНР в своем телеграм-канале.

Силовики уже обнаружили тайник боевиков в Мариуполе. В нем были взрывчатка, оружие и боеприпасы для дистанционного подрыва. Сейчас ведется розыск самих диверсантов.

"На территорию республики заброшена диверсионная группа, состоящая из террористов "Азова"*, - говорится в сообщении ведомства. - Так, на территории Мариуполя уже был заготовленный для них схрон с оружием".

По данным штаба теробороны ДНР, боевики готовят серию терактов против органов власти и мирного населения республики.

Как ранее писал сайт KP.RU, в районе города Запорожье высотным оружием поражен штаб националистического формирования "Правый сектор"*, узел связи нацбатальона "Азов"* и два пункта временной дислокации иностранных наемников.

Напомним, сотрудники ФСБ России задержали в столичном регионе 50-летнего гражданина Украины, который по заданию СБУ в оборудованном в автомобиле тайнике доставил в Россию из Киева транзитом через территорию Эстонии переносные зенитные ракетные комплексы "Игла" для подготовки террористических актов.

* запрещенная в России террористическая организация