Тайник диверсантов обнаружен в Мариуполе
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Диверсионная группа запрещенного в России украинского националистического полка "Азов"* проникла на территорию Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает штаб территориальной обороны ДНР в своем телеграм-канале.
Силовики уже обнаружили тайник боевиков в Мариуполе. В нем были взрывчатка, оружие и боеприпасы для дистанционного подрыва. Сейчас ведется розыск самих диверсантов.
"На территорию республики заброшена диверсионная группа, состоящая из террористов "Азова"*, - говорится в сообщении ведомства. - Так, на территории Мариуполя уже был заготовленный для них схрон с оружием".
По данным штаба теробороны ДНР, боевики готовят серию терактов против органов власти и мирного населения республики.
Как ранее писал сайт KP.RU, в районе города Запорожье высотным оружием поражен штаб националистического формирования "Правый сектор"*, узел связи нацбатальона "Азов"* и два пункта временной дислокации иностранных наемников.
Напомним, сотрудники ФСБ России задержали в столичном регионе 50-летнего гражданина Украины, который по заданию СБУ в оборудованном в автомобиле тайнике доставил в Россию из Киева транзитом через территорию Эстонии переносные зенитные ракетные комплексы "Игла" для подготовки террористических актов.
* запрещенная в России террористическая организация