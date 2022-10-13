Более 400 боевиков "Азова"* доставили в российские СИЗО с конца сентября 2022

Боевиков "Азова"* доставили в российские изоляторы для проведения следственных действий Фото: REUTERS

С конца сентября 2022 года в российские следственные изоляторы (СИЗО) доставили свыше 400 боевиков запрещенной в России террористической организации "Азов"*. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ в четверг, 13 октября 2022 года.

В общей сложности за этот период размещены в СИЗО 402 участника запрещенной в стране организации. Они дают показания.

"В период с конца сентября по настоящее время на территорию России доставлены 402 националиста полка "Азов"*, которые размещены в специализированных учреждениях на территориях Волгоградской, Ростовской, Белгородской и Воронежской областей", - уточнили в пресс-службе ведомства.

Как ранее писал сайт KP.RU, в этот же день штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что диверсионная группа запрещенного в России украинского националистического полка "Азов"* проникла на территорию республики. Силовики уже обнаружили тайник боевиков в Мариуполе. В нем были взрывчатка, оружие и боеприпасы.

Напомним, еще в августе Верховный суд России признал националистический батальон "Азов"* террористической организацией и запретил ее на территории РФ. В России в отношении боевиков "Азова"* возбуждались уголовные дела по статьям об экстремизме. После данного решения суда его члены могут быть привлечены к ответственности как пособники, участники и организаторы террористической организации.

* запрещенная в России террористическая организация