Два украинских самолета потерпели крушение в Полтавской области Фото: REUTERS

Два украинских самолета упали в Полтавской области за два дня. Оба крушения произошли в Шишацкой общине, рассказал главу администрации региона Дмитрий Лунин.

«В Полтавской области в Шишацкой общине упали два наших самолета. Об этом сообщает начальник Полтавской администрации Дмитрий Лунин. По его словам, травмированных и погибших среди гражданского населения нет», – говорится в Telegram-канале украинского телеканала «Пятый».

Как писал сайт KP.RU, ранее в Министерстве обороны России заявили, что Вооруженные силы РФ за сутки поразили МиГ-20 и Су-27 ВВС Украины, пять складов вооружений, 12 беспилотников, четыре пункта управления, 52 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живую силу и военную технику в 164-х районах.

Напомним, в конце августа ВС России уничтожили пять украинских самолетов на военном аэродроме «Миргород» в Полтавской области.