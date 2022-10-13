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Политика13 октября 2022 12:49

Воздушная тревога объявлена по всей Украине

Очевидцы также сообщили о пролетающих ракетах в Одесской области
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Воздушная тревога объявлена по всей Украине

Воздушная тревога объявлена по всей Украине

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, сообщаеют местные СМИ.

«Воздушная тревога уже по всей страны. Пишут о запуске ракет с Черного моря. Пролетающие ракеты видели в Одесской области», – сказано в Telegram-канале издания «Страна.ua».

Напомним, воздушная тревога уже четвертый день подряд объявлена в нескольких регионах Украины. По данным местных журналистов, накануне сирены тревоги были запущены в центральных и южных частях страны. Так, о воздушной тревоге предупредили власти Киева, Черкасской, Одесской и Полтавской областей.

Как писал сайт KP.RU, ранее Вооруженные силы России нанесли массированный удар по объектам военного управления и энергетики Украины. Для этого использовались высокоточные ракеты морского базирования, намеченные цели были поражены.